EdF : Pierre Ménès sait pourquoi Mbappé galère en Bleus

Dans : Equipe de France, PSG.

Kylian Mbappé, qui revendique d’être utilisé dans un rôle d’attaquant axial, était sans doute satisfait en découvrant la composition de l’Equipe de France contre la Bolivie, dimanche soir à Nantes. Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain était titulaire en pointe, au côté d’Antoine Griezmann et entouré par ses amis Florian Thauvin et Thomas Lemar. Sur le papier, le natif de Paris avait tout pour se régaler. Pourtant, il a traversé la première mi-temps comme un fantôme. Mais pour Pierre Ménès, c’est avant tout à cause de ses coéquipiers, incapables de le trouver, que Kylian Mbappé a sombré ainsi.

« Je lui mets (4) parce qu’on ne l’a pas vu mais en même temps, je me pose la question : comment peut-on le voir si on ne lui donne pas la balle ? J’ai vu beaucoup d’appels où le ballon n’est jamais arrivé. Une bonne action sur laquelle il donne à Thauvin, avant de sortir sur blessure à la mi-temps suite à un coup reçu sur la cheville après une série de dribbles dans la surface bolivienne » a commenté sur son blog le journaliste de Canal Plus, déçu de voir Kylian Mbappé aussi esseulé à la pointe de l’attaque. Pourtant, Thauvin, Lemar et Griezmann ont réalisé de belles prestations individuelles…