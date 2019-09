EdF : Pierre Ménès dévoile ses deux Bleus au-dessus du lot !

Dans : Equipe de France.

La France a rendu une brillante copie samedi soir face à l'Albanie, et pour Pierre Ménès même si les adversaires des Tricolores n'ont rien montré, c'est aussi parce que les Bleus ont été réellement un ton au-dessus. Mais fidèle à ses habitudes, le consultant de Canal+ a noté les joueurs de Didier Deschamps. Et au sein de cette formation ultra dominatrice, Pierre Ménès a placé deux joueurs au-dessus de leurs coéquipiers, Lucas Hernandez et Kingsley Coman.

« Hernandez (8) : Lui nous a vraiment manqué. C’est un latéral de très haut niveau. Passeur décisif sur le but de Giroud, c’est lui qui provoque le penalty manqué par Griezmann et il est encore dans le coup sur le second but de Coman. Son engagement physique, sa vitesse d’exécution, tout est bon chez ce joueur qui est un atout très important pour les Bleus, même face à des adversaires plus huppés, écrit, sur son blog, Pierre Ménès, qui attribue un autre 8 au sein du onze tricolore. Et c’est évidemment à Kingsley Coman, auteur d’un doublé et d’un match lumineux. La belle surprise du match. Il est véloce, on le sait. C’est un bon dribbleur, on le sait, il donne de la vitesse au jeu, on le sait aussi. Mais il a surtout marqué deux buts. Et deux buts d’attaquant adroit devant les cages. Sa carrière internationale a été très contrariée par les blessures mais s’il conserve la santé, il pourra prétendre à mieux dans les mois à venir. » A noter que Pierre Ménès n’a pas noté Hugo Lloris, estimant que le gardien de but de l’équipe de France n’avait rien eu à faire, si ce n’est sur le penalty.