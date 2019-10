EdF : Pierre Ménès vide son sac avec la France

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Dès ce lundi soir, l’équipe de France a l’occasion de composter son ticket pour le prochain championnat d’Europe.

Si cette qualification finale ne devrait être qu’une formalité, que ce soit contre la Turquie au Stade de France ou lors des deux dernières journées en novembre, les Bleus n’ont pas vraiment rayonné pendant ces éliminatoires. Depuis sa Coupe du Monde 2018 victorieuse, la formation de Didier Deschamps n’a perdu que deux matchs. Mais si les résultats sont au rendez-vous, le contenu l’est beaucoup moins. Ce que Pierre Ménès ne contredit pas, lui qui n’apprécie pas du tout les prestations collectives de l’EdF.

« Je suis comme la majorité des Français, je me suis ennuyé devant France-Islande. Comme tout le temps. L’Islande n’avait aucune ambition, elle n’a fait que défendre. Je voudrais qu’on m'explique pourquoi Matuidi joue ailier gauche… Ce n’est pas un service à lui rendre de le mettre à ce poste. Qu’est-ce qui a changé depuis la Coupe du Monde, à part qu'on s’est fait laminer en Turquie et aux Pays-Bas ? Il n’y a pas grand-chose qui a changé. On a une génération exceptionnelle sur le plan offensif. J’ai le droit de rêver. Mais je ne vois jamais ce talent. J'aimerais juste un jour voir un match où l'équipe de France se lâche. J'aimerais qu'on m'explique comment le fait de produire du jeu peut nous empêcher de gagner », a lâché, sur le plateau du CFC, le journaliste de Canal+, qui estime donc que Deschamps est en train de saborder cette France si talentueuse en vue de l’Euro 2020...