EdF ‍: Pavard et Clauss titulaires à l’Euro, Deschamps est prévenu

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps a déjà fait savoir qu'il avait probablement vu tout le monde de son groupe qui serait à l'Euro en juin prochain. Pour le 11 de départ, le sélectionneur de la France est invité à revoir sa défense.

En dehors de son match nul lors du dernier match en Grèce (2-2), l’équipe de France a réalisé une campagne éliminatoire parfaite pour valider largement son billet pour l’Euro 2024. Une compétition qu’elle aborde comme une favorite en raison de sa place de finaliste de la dernière Coupe du monde, de son incroyable réservoir malgré les absences récurrentes, du talent de Kylian Mbappé, mais aussi de son inébranlable solidité défensive. Pourtant, ce domaine risque de beaucoup changer par rapport au dernier mondial, où Didier Deschamps n’arrivait pas à trouver la bonne solution à droite, et comptait sur Raphaël Varane dans l’axe. Les choses ont évolué et pour Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, le bouleversement va être total cet été car c’est Benjamin Pavard qui sera aligné dans l’axe, et Jonathan Clauss qui sera titulaire à droite.

Jonathan Clauss libéré avec les Bleus

Des décisions à venir qui doivent être prises par Didier Deschamps bien évidemment, mais qui découleraient d’une logique implacable aux yeux du journaliste. « Pavard titulaire dans l'axe. Je pense que depuis le début de la saison c’est le meilleur défenseur central français. Il a été performant avec l’équipe de France quand il a été appelé au mois d’octobre. Là il est blessé et il va revenir fin décembre. Mais je pense que ce transfert à l’Inter l’a remis sur de bons rails mentalement et il va continuer comme ça à l’Inter. Il va finir titulaire avec la France jusqu’à l’Euro. Comme Jonathan Clauss, qui a changé de dimension en arrivant en équipe de France depuis le début de l’année. Il l’a dit lui-même, il est revenu en montrant qu’il était capable d’être titulaire. Il joue avec beaucoup plus de confiance, il prend plus de risques offensivement, et il est dans un système de jeu où l’équipe de France a souvent le ballon », a livré Loïc Tanzi, persuadé que le joueur de l’OM et celui de l’Inter Milan ont marqué de très précieux points depuis le début de la saison.