EdF : Paul Pogba en équipe de France, c'est mort...

Suite à l'affaire Pogba, qui a éclaté dans les médias, l'avenir du joueur de la Juventus semble compromis en Équipe de France. Si cette histoire de maraboutage sur Kylian Mbappé s'avère être vraie, il se pourrait que Paul Pogba ne soit plus appelé chez les Bleus.

Encore une fois, Didier Deschamps va devoir faire face à un véritable casse-tête pour composer le groupe de l'Équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Seulement un an après le retour de Karim Benzema chez les Bleus, c'est peut-être un autre cadre qui pourrait s'éloigner de la sélection nationale. Paul Pogba, dont l'affaire de maraboutage défraye les chroniques, est au cœur de toutes les attentions. Si le champion du monde 2018 conteste les propos de son frère, sa place en Bleus n'est plus assurée. Si les dires de Mathias Pogba sont finalement véridiques, Deschamps devra probablement faire un choix entre Kylian Mbappé et Paul Pogba. Et ce sera sûrement le joueur du PSG qui aura le dernier mot.

Pogba chez les Bleus, Ludovic Obraniak n'y croit plus

Sur le plateau de la Chaîne l'Équipe, l'ancien milieu de terrain du LOSC s'est exprimé sur l'affaire Pogba. Et pour lui, une association entre les deux stars est désormais impossible. « C’est mort pour lui si l’audio sort. Car Didier Deschamps a peut-être le talent pour reconnecter les gens, mais résoudre une affaire où on a souhaité le mal à l’un de ses joueurs et que ça sort publiquement… Pour moi, l’association Pogba-Mbappé est morte. Déjà qu’ils ne s’entendent pas très bien » a déclaré l'ancien international polonais (34 sélections). Mathias Pogba a d'ores et déjà annoncé qu'il sortirait très bientôt les preuves qui inculpent son petit frère. À deux mois de la Coupe du monde, cette histoire vient ternir l'image du football français et peut-être mettre fin à la carrière internationale de Paul Pogba.