EdF : Pas touche à mon Giroud, Deschamps sort les griffes

Titulaire en Equipe de France, Olivier Giroud est loin d’être dans une situation idéale à Chelsea. Et pour cause, l’international français ne figurait même pas dans le groupe de Frank Lampard pour le déplacement à Southampton dimanche (1-4). Autant dire que pour Didier Deschamps, la situation n’est pas simple à gérer. Mais pour les matchs face à l’Islande puis la Turquie, le sélectionneur de l’Equipe de France a convoqué son attaquant. Et en conférence de presse ce lundi, il a publiquement pris la défense de l’ancien de Chelsea.

« Je ne pense pas qu'il soit inquiet. Il a déjà été confronté à cette situation. Peut-être pas autant. Il connait les données… Je n'enlève pas ce qu'il a fait avec nous. Quand il est sur le terrain, l'équipe de France est plus performante. Il y a une situation compliquée à titre personnel. Entre le dernier rassemblement et celui-là, sur le plan athlétique, quand vous jouez très peu, ça peut amener une difficulté supplémentaire. Il a toujours été capable de réagir à ce genre de situation. Il est là. Je ne veux pas me projeter plus loin. La vérité du dernier stage n'est pas celle d'aujourd'hui ni du prochain » a indiqué Didier Deschamps, pour qui il sera difficile de continuer à convoquer Olivier Giroud si cette situation perdure à Chelsea…