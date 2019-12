EdF : Pas d'opération en vue pour Coman

Dans : Equipe de France.

Blessure spectaculaire pour Kingsley Coman ce mercredi en Ligue des Champions. Alors qu’il était encore parti pour faire un gros match face à Tottenham, l’ailier du Bayern Munich a brutalement stoppé sa course en raison d’un problème au genou, avec une chute inattendue à la clé. De quoi laisser craindre le pire, mais les premières indications du staff médical du club bavarois sont plutôt rassurantes. Ainsi, l’international français souffrirait d’une déchirure de ligament capsulaire du genou gauche, et devra porter une attèle pendant quelques jours. De quoi éviter une opération et une très longue indisponibilité. Déjà gravement blessé deux fois par le passé, Coman évite à priori la rechute, mais s’il manquera logiquement quelques semaines de compétition.