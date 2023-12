EdF ‍: Hervé Renard interpellé directement

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Plus sélectionnée en équipe de France féminine depuis maintenant quatre ans, Gaëtane Thiney espère faire une dernière pige avec les Bleues lors des Jeux Olympiques 2024 de Paris.

Même si elle ne dispose pas d’un grand palmarès, avec un Euro des moins de 19 ans remporté en 2003, Gaëtane Thiney a quand même marqué l’histoire de l’équipe de France féminine. Entre 2007 et 2019, l’attaquante a effectivement disputé 163 matchs pour 58 buts marqués pour se classer au quatrième rang des meilleures buteuses de l’histoire des Bleues. Malgré ce statut important, elle ne fait plus partie du groupe France depuis 2019. Écartée par Corinne Diacre après l’échec du Mondial en France, elle n’a pas été rappelée par Hervé Renard lors de son arrivée il y a quelques mois… Mais ce n’est pas pour autant que Thiney désespère. Auteure d’un bon début de saison avec son club du Paris FC, avec lequel elle a notamment battu Arsenal et Wolfsburg en Ligue des Champions, la capitaine parisienne rêve d’un retour en Bleues. Et si elle a déjà participé à sept compétitions internationales, Thiney rêve de finir en beauté lors des JO de Paris en 2024.

« Finir ma carrière avec une médaille autour du cou »

Gaëtane Thiney s'exprime sur l'Équipe de France et sur son envie de disputer les JO 🗣️🇫🇷



📽️ @beinsports_FR pic.twitter.com/qDrcjvQbCe — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) December 3, 2023

« Les choix des coachs sont leurs choix. J'ai tellement vécu de déceptions quand les listes sortaient, de devoir toujours me justifier. Pourquoi je n'y suis pas, pourquoi elle critique, pourquoi elle est difficile à gérer et à manager... Très sincèrement, si je suis difficile à manager, alors il y a peut-être des problèmes dans la formation des managers. J'ai beaucoup de caractère et une grosse qualité : ma franchise. Dans un monde où il faut parfois se taire, c'est compliqué. Je pense le faire avec tact. L'équipe de France, c'est viscéral. J'aime la France, tout ce que j'ai vécu. C'est mon rêve en continu. Faire les Jeux, pour moi c'était un point final parfait. Je n'ai pas eu une carrière internationale si facile que ça. J'ai été parfois incomprise parce que les gens ne me connaissait pas forcément. C'est dans un coin de ma tête de me dire que je ferai les Jeux olympiques 2024. J’ai envie de finir ma carrière avec une médaille autour du cou », a lancé, sur beIN Sports, Thiney, qui sera aux JO dans tous les cas pour courir le marathon, « un défi complètement fou ».