EdF : Olivier Giroud, toute la France l'aime

Au lendemain de la fête de Noël, Olivier Giroud est le sujet d'un très long portrait. Et l'épouse du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France évoque longuement les qualités de celui qui a donné tant de bonheur à notre pays pendant le Mondial.

Olivier Giroud est-il le gendre idéal ? Ils sont nombreux à le penser, mais Jennifer Giroud est la seule à savoir si le vice-champion du Monde 2022 est le mari idéal. Et à en croire son témoignage dans Le Parisien, c'est le cas, tout comme le fait qu'Olivier Giroud est un père de famille parfait. Un portrait qui colle avec la perception qu'ont les Français de l'attaquant de l'équipe de France et de l'AC Milan, qui n'a pas déçu Didier Deschamps non plus lors du Mondial au Qatar. Toujours cité parmi les joueurs préférés du grand public, lequel n'a que faire des polémiques sur les réseaux sociaux avec les supporters de Karim Benzema, Olivier Giroud restera dans l'histoire du football français en attendant, peut-être, qu'un de ses fils lui succède.

Olivier Giroud c'est super papa

Une semaine après la défaite de la France en finale face à l'Argentine, marquée par la sortie dès la première période d'un Olivier Giroud apparu soudainement très énervé, ce qui est rare chez lui, Jennifer Giroud n'a que des choses positives à dire de son mari et père de ses enfants. « C’est un daddy extra. Il se démultiplie avec nos quatre petits. Il a toujours voulu avoir une grande famille et manifeste une infinie patience. Je le définirai comme un papa poule, même s’il se trouve être quand même assez strict sur certaines choses. Ce n’est pas contradictoire. Il tient juste à inculquer à ses enfants des valeurs très importantes à ses yeux qu’il a, lui-même, reçues de ses parents. Le respect et le travail notamment. Son métier lui impose beaucoup de déplacements. Il n’est donc pas souvent à la maison. Mais quand il est là, il entend passer un maximum de temps avec ses enfants. Dès qu’il le peut, il les emmène et va souvent les rechercher à l’école. Il adore conduire nos garçons aux entraînements le mercredi. Il ne les a jamais poussés à faire du foot à tout prix. Plus tard, si l’un des deux présente de réelles aptitudes et a la possibilité, mais surtout l’envie, de commencer quelque chose, pourquoi pas (...) J’ai vécu la carrière de mon mari, je sais combien c’est dur d’arriver, puis de se maintenir à un haut niveau. J’ai beaucoup donné avec le père. Je ne serai pas malheureuse si mes fils empruntent une autre voie », explique Jennifer Giroud, consciente que les deux garçons qu'elle a eus avec son mari seront probablement tentés de vouloir marcher sur les traces de ce dernier.

Evoquant lui aussi dans le quotidien francilien le buteur français, dont il est très proche, Robert Pirès n'a lui aussi que du bien à dire de ce dernier. « Olive, vous savez, est un mec extra. J’ai apprécié chez lui sa simplicité, son honnêteté. Il est très fidèle en amitié. Je sais pouvoir compter sur lui en toutes circonstances et réciproquement. Il a le goût des autres. Dès qu’il peut tendre la main, il le fait naturellement, de manière totalement désintéressée sans rien attendre en retour (...) C’est un bon vivant, mais toujours très pro. Il est chambreur. Il incarne la joie de vivre et profite de chaque instant. Il est un peu épicurien, mais il garde toujours les pieds sur terre. Voilà sa force. Sa foi l’aide aussi à se canaliser », avoue le champion du monde 1998, tombé sous le charme d'Olivier Giroud. Et nombreux sont ceux qui témoignent des qualités de la star du football et de la personne Giroud, preuve que finalement tout n'est pas si sombre dans le vestiaire de l'équipe de France.