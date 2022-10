Olivier Giroud au Mondial, le karting n'a peur de rien

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans désormais moins d'un mois, le Mondial 2022 aura débuté et d'ici là Didier Deschamps devra désigner son groupe pour le Qatar. Le cas d'Olivier Giroud est évidemment au coeur des supputations.

C’est à l’occasion du journal de 20 heures de TF1, le 9 novembre prochain, que Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs appelés à disputer le Mondial au Qatar avec l’équipe de France. Si pour l’instant, on se pose surtout des questions sur la présence de plusieurs joueurs actuellement blessés, notamment Mike Maignan et Raphaël Varane, l’autre grande interrogation concerne Olivier Giroud. Le champion du monde 2018 avait été placardisé après l’Euro 2021, mais au bénéfice de quelques forfaits de Karim Benzema cette année, et d’une belle saison sous le maillot de l’AC Milan, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus est redevenu un candidat plus que solide à la Coupe du Monde. Chouchou du grand public, Olivier Giroud sait que Didier Deschamps n’a aucun état d’âme et ne fera pas un choix sentimental pour composer son groupe et l’attaquant milanais refuse de se focaliser là. En marge de la victoire de l’AC Milan en Ligue des champions à Zagreb, le buteur de 36 ans s’est confié.

Olivier Giroud n'est pas angoissé

Interrogé par BeInSports, qui diffusait le match de Ligue des champions, Olivier Giroud a tenu à ramener tout le monde à la réalité concernant sa présence au Mondial 2022. « La Coupe du Monde ? Chaque chose en son temps, je ne me prends pas la tête avec ça sincèrement. Déjà, je me concentre sur le Milan en toute sincérité. Je sais qu'il y en a pas mal qui pensent à ça, peut-être que ça joue dans la tête et qu'on ne joue pas libéré. Je ne pense pas à ça, il faut arriver en forme et on verra bien ce qu’il adviendra le 9 novembre », a expliqué, pas stressé du tout, l’attaquant tricolore des Rossoneri. Revenu à deux longueurs de Thierry Henry (51 contre 49) dans le classement des buteurs en équipe de France, Olivier Giroud espère probablement finir le boulot au Qatar, mais il ne veut pas mettre une pression excessive à tout cela.