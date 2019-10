EdF : Olivier Giroud est en danger, il perd patience !

Dans : Equipe de France, Premier League, Mercato.

Plus que jamais, Olivier Giroud est dans une situation difficile à Chelsea. Ecarté du groupe des Blues par Frank Lampard le week-end dernier, l’international tricolore garde la confiance de Didier Deschamps. Mais à terme, le boss de l’Equipe de France ne pourra plus convoquer Olivier Giroud, si la situation de ce dernier ne s’améliore pas. L’ancien des Gunners en a totalement conscience. Interrogé par le magazine Le Pèlerin, il a indiqué qu’il n’acceptait pas du tout la situation actuelle.

« Non, je ne l'accepte pas. Il ne faut pas être fataliste dans certaines situations. J'ai toujours été respectueux et humble. Même si je ne suis pas d'accord avec l'entraîneur, je ne le critique pas. Mais en moi-même, je ne peux l'accepter car je sais ce que je vaux sur un terrain. L'an dernier, lorsque j'ai senti que je méritais de jouer, j'ai demandé des explications au coach. Cela n'a pas été facile de quitter Arsenal pour Chelsea il y a deux ans. J'aimais Arsenal. Mais il s'agissait d'une progression car Chelsea est le club anglais qui a gagné le plus de titres avec Manchester City en dix ans. J'ai eu des concurrents en attaque - Morata, Higuain... - qui ont fini par partir. J'ai gagné, à la fin : j'ai joué la finale de la Coupe d'Angleterre en 2018 et la finale de Coupe d'Europe en 2019. Là, je repars dans une année difficile… » a pesté Olivier Giroud, lequel pourrait bien envisager un départ au mercato hivernal pour ne pas compromettre ses chances de disputer l’Euro avec les Bleus.