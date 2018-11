EdF : Obraniak a une énorme crainte avec Mbappé en Bleus

Dans : Equipe de France, PSG.

Après le match gagné par le PSG contre Marseille au Stade Vélodrome, Kylian Mbappé surprenait pas mal de monde en s’affirmant comme un leader en puissance du vestiaire parisien. Cela est-il également le cas en Equipe de France ? Sur l’antenne de RMC Sport, Ludovic Obraniak a mis en garde l’attaquant des Bleus. Car selon l’ancien milieu de terrain du LOSC, il est indispensable de respecter la hiérarchie du vestiaire, sous peine de perturber l’équilibre de celui-ci. Et de créer des conflits en interne, ce qui serait déplorable, quelques mois seulement après un titre mondial.

« Avec le PSG, il a déclaré que les leaders devaient être là dans les moments importants et qu’il en faisait partie. Néanmoins, il ne faut pas tout confondre car mine de rien dans un vestiaire, il y a une hiérarchie. C’est un leader technique, sans aucun doute. De là à être un leader de vestiaire ? Attention, car cela peut créer des inimitiés dans un vestiaire. En Equipe de France, il y a une hiérarchie établie avec Varane, Lloris, Griezmann ou Pogba devant lui. Lui, il a 19 ou 20 sélections… soit tranquille, tu auras le temps de t’imposer. Après, il est considéré comme le top 5 mondial et il le sait. Il y a une attente autour de lui et on sait qu’il est frustré dès qu’il passe à côté d’un match » a expliqué le consultant de l’After Foot. Il sera donc intéressant de suivre l’évolution de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines en Bleus, et la place que ce dernier prendra au sein du groupe.