Larqué trahit la France et rejoint l'Allemagne

Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, l'Allemagne est rentrée fort dans son Euro en corrigeant l'Ecosse. De quoi bien se positionner dans la liste des favoris. Jean-Michel Larqué en était déjà sûr avant le match d'ouverture, taclant au passage les Bleus.

Comme depuis 2016 et l'instauration de l'Euro à 24 équipes, difficile de dégager un favori clair avant le début du championnat d'Europe 2024. Plusieurs équipes ressortent quand même : Allemagne, Portugal, Angleterre et bien sûr la France. Les Bleus sont privilégiés par les bookmakers mais aussi par de nombreux journalistes européens. Dans la plupart des analyses, la France est le favori numéro 1 au titre européen. Vice-championne du monde en titre, l'Equipe de France fait peur grâce à trois atouts : le talent de Kylian Mbappé, son effectif complet et la maîtrise des grandes compétitions de Didier Deschamps.

Larqué parie sur l'Allemagne, pas sur la France

Un enthousiasme qui n'est pas partagé par tous en France. Ancienne voix des Bleus aux côtés de Thierry Roland sur TF1, Jean-Michel Larqué est bien plus impressionné par l'Allemagne que par la France. Sur RMC et ce juste avant le match d'ouverture, il louait la force collective allemande et la supériorité de la Mannschaft sur les Bleus. Le match amical de mars entre les deux sélections l'a beaucoup marqué. Pour lui, l'Allemagne a tout en main pour triompher à la maison et c'est finalement le Portugal qui est sa plus grande menace.

🇫🇷 La France va-t-elle assumer son statut de favori ?



« A mon avis, on est loin d’être le favori de l’Euro. Je ne sais pas ce qui vous donne autant de certitudes. Je pense qu’il y a un favori qui nous a donné une leçon, on n’avait pas touché le ballon, c’est l’Allemagne. Qui plus est à domicile, on sait depuis la nuit des temps que l’équipe hôte est la plus favorisée. L’Allemagne, à la rue il y a un an et demi, s’est refaite une santé au travers de son équipe nationale mais aussi de ses clubs présents dans le dernier carré des coupes d’Europe. Derrière, il y a un paquet d’équipes qui peut prétendre au titre. En premier lieu, peut-être pas la France, je mettrais le Portugal avant. Il y a une équipe qui peut surprendre, c’est la Belgique. […] On est (la France) dans le peloton de tête et on suce la roue », a t-il analysé dans Rothen s'enflamme. Il faudra toutefois que les Allemands réapprennent à gagner les matchs à élimination directe face à des adversaires plus coriaces que l'Ecosse.