EdF : Non, Rabiot n'a pas fait une croix sur les Bleus !

Dans : Equipe de France, Serie A, Foot Europeen.

En mai 2018, Didier Deschamps dévoilait sa liste de 23 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde en Russie.

Adrien Rabiot ne figurait pas dans celle-ci, le sélectionneur tricolore lui ayant préféré Corentin Tolisso et Steven Nzonzi à son poste. Le Parisien était donc relégué à un rôle de réserviste qu’il s’était empressé de refuser, provoquant l’incompréhension du public français et de Didier Deschamps. Depuis, Adrien Rabiot n’a plus été appelé en Equipe de France.

Mais le nouveau joueur de la Juventus Turin, présenté ce mardi aux journalistes italiens, a confié qu’il n’avait pas renoncé à la sélection. « Je reste un joueur français, sélectionnable. Ma décision était juste de ne pas être réserviste pour la Coupe du monde. Mes performances feront que je serai appelé ou pas selon ce que décide le sélectionneur » a indiqué Adrien Rabiot, visiblement pas choqué par sa décision de recaler l’Equipe de France il y a un an. De toute évidence, Didier Deschamps ne digèrera pas aussi facilement cette décision prise par Adrien Rabiot en 2018.