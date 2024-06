EdF ‍: N'Golo Kanté trop fort, Zaïre-Emery n'aime pas ça

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France disputera son deuxième match de poule à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas vendredi soir. Une rencontre qu'adorerait jouer Warren Zaïre-Emery.

Les Bleus de Didier Deschamps ont parfaitement réussi leur entrée en lice à l'Euro 2024 en battant logiquement l'Autriche 1 but à 0. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais le plus important a été fait. L'équipe de France pourrait déjà faire un grand pas vers la première place du groupe en cas de succès face aux Pays-Bas vendredi soir. Didier Deschamps sera amené à faire quelques changements en attaque, notamment suite à la blessure au nez de Kylian Mbappé. Mais en défense et au milieu de terrain, peu de chances de voir le sélectionneur bousculer la hiérarchie mise en place. Surtout que N'Golo Kanté a fait un retour aux affaires plus que remarqué. De quoi apparemment quelque peu frustrer la concurrence, dont Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery n'accepte pas son sort en équipe de France

Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a montré quelques signes de frustration ces derniers jours concernant son statut avec l'équipe de France. En effet, le jeune crack du club de la capitale est désormais considéré comme le dernier dans la hiérarchie des milieux de Didier Deschamps. Forcément dur à avaler même si à seulement 18 ans, il aura encore pas mal d'occasions de briller dans le futur. Et même dans cet Euro 2024, le football restant un sport imprévisible. Le déclassement de WZE peut notamment s'expliquer par une fin de saison compliquée avec le PSG. Mais Deschamps l'apprécie et veut lui faire engranger de l'expérience. Zaïre-Emery va donc devoir surtout prendre son mal en patience en attendant une ouverture. Ce sera peut-être contre la Pologne si les Bleus font ce qu'il faut contre les Bataves vendredi.