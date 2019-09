EdF : N°2 au Real Madrid, Areola est en danger chez les Bleus

Dans : Equipe de France, Liga, PSG.

En décidant de quitter le Paris Saint-Germain où il était titulaire pour devenir la doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid, Alphonse Areola change une nouvelle fois de stratégie dans sa carrière. Mais ce lundi, présent en conférence de presse avant les deux matchs de l'équipe de France contre l'Albanie et Andorre, Didier Deschamps a clairement fait savoir que si le champion du monde n'avait plus de temps chez les Merengue, alors son poste de remplaçant chez les Bleus était en grand danger.

Et le sélectionneur national d'envoyer un message clair et net à Alphonse Areola. « Si le choix d’Alphonse Areola me pose un problème ? On verra avec le temps. Entre les gardiens et les joueurs de champs, c'est mieux qu'ils aient du temps de jeu. Je ne m'immisce pas dans les choix du PSG, mais avec nous, Alphonse est en pleine confiance et a toujours répondu présent. Il sera numéro 2 au Real Madrid, au départ, autant à Paris, il était censé avoir le poste de n°1, là-bas il part dans une situation claire. S'il ne joue pas du tout, forcément ça peut devenir problématique. On verra en octobre d'ici le prochain rassemblement. Je prendrai une décision », a prévenu Didier Deschamps.