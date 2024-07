EdF ‍: Michael Oliver désigné contre le Portugal, la France a peur

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Michael Oliver a été désigné par l’UEFA pour arbitrer la rencontre entre l’Equipe de France et le Portugal en quart de finale de l’Euro 2024.

Vendredi soir à 21 heures, l’Equipe de France affrontera le Portugal en quart de finale de l’Euro 2024. Un choc tant attendu et très indécis au vu des difficultés rencontrées par les deux équipes depuis le début du tournoi. L’UEFA a désigné ce mercredi l’arbitre de la partie, il s’agit de l’Anglais Michael Oliver. Un choix qui fait polémique chez les supporters français et notamment chez les sympathisants de l’Olympique de Marseille, qui gardent de très mauvais souvenirs de l’arbitre de Premier League pour certains matchs européens cette saison.

Michael Oliver désigné pour France - Portugal

« Bravo au Portugal pour la qualification », « Un bon arbitre bien PL bien il avantage une des 2 équipes comme ce fut le cas lors du match de l’Allemagne », « On est foutu », Ca sent la douille non ? », « Bien joué au Portugal on a rien pu faire hein » ou encore « Bon bah bravo au Portugal déjà que ca allait pas être simple mais avec lui y a pu rien a espérer bravo a CR7 pour son penalty » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les internautes français semblent beaucoup se méfier de l’arbitre anglais de 39 ans. Espérons que les craintes tricolores ne se confirment pas vendredi soir.