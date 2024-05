EdF ‍: Mercato ouvert à Clairefontaine, Deschamps ne va pas aimer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mercredi, les joueurs de l’Equipe de France ont retrouvé Didier Deschamps à Clairefontaine afin de débuter la préparation de l’Euro 2024. Mais pour certains, le mercato sera au centre des préoccupations ces prochaines semaines.

La préparation de l’Euro 2024 a officiellement débuté ce mercredi avec l’arrivée de 20 joueurs sur les 25 sélectionnés par Didier Deschamps. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy arriveront plus tard car ils disputent ce samedi la finale de la Ligue des Champions tandis qu’Olivier Giroud et Théo Hernandez sont retenus par un voyage commercial avec l’AC Milan, ce qui va également décaler au 1er juin leur arrivée avec le groupe tricolore. Peu importe, la préparation de l’Euro peut débuter pour Didier Deschamps, qui va néanmoins devoir gérer des joueurs préoccupés par leur situation personnelle à l’approche du mercato. Ce jeudi dans son édition, L’Equipe fait le point sur les joueurs de l’Equipe de France susceptibles d’être concernés par un transfert cet été.

Sept joueurs sont cités. Le premier d’entre eux n’est autre que Dayot Upamecano, pour qui un départ du Bayern Munich ne serait pas une surprise après une saison pas loin d’être catastrophique sous les ordres de Thomas Tuchel. Le nouvel entraîneur Vincent Kompany semble vouloir compter sur « Upa », mais ce dernier a morflé au Bayern Munich cette saison et aimerait partir. Découvrir un nouveau club, c’est également ce que souhaite Théo Hernandez après cinq ans à l’AC Milan, où il est devenu un taulier au point d’être vice-capitaine cette saison. Courtisé par le Bayern Munich, le latéral gauche français est intransférable aux yeux de sa direction, mais le dossier est susceptible d’évoluer en cas de très grosse offre d’un cador européen.

Sept joueurs de l'Equipe de France sur le départ de leur club ?

Dans le secteur défensif des Bleus, Jonathan Clauss est lui aussi un candidat au départ dans son club. L’OM n’a pas été convaincu par la saison de l’ancien Lensois et ne le retiendra pas, à un an de la fin de son contrat. Le club phocéen est ouvert à un départ cet été ou l’année prochaine en tant que joueur libre, mais ne proposera pas de prolongation à l’international français. Un autre défenseur de la France est dans une situation contractuelle inconfortable, il s’agit de Ferland Mendy. L’ancien Lyonnais a réalisé une saison pleine au Real Madrid, où Carlo Ancelotti le considère comme l’un des meilleurs latéraux gauche du monde. En fin de contrat en 2025, il fera l’objet de négociations pour une prolongation ou pour un transfert dans les jours à venir. Ancelotti veut impérativement le prolonger tandis que la direction merengue est plus mesurée en raison des pépins physiques rencontrées ces dernières années par Ferland Mendy.

Brice Samba aura également un choix à faire cet été après le départ de Franck Haise et alors qu’une petite crise interne secoue Lens. A 30 ans, il se sait à un moment crucial de sa carrière et dispose d’une cote très élevée en Premier League, où plusieurs écuries réfléchissent sérieusement à lui pour renforcer le poste de gardien. Deux autres joueurs pourraient agiter le mercato estival, il s’agit des milieux de terrain Adrien Rabiot et Youssouf Fofana. Le milieu de la Juventus Turin est libre et pour l’heure, on ignore s’il va prolonger pour tenter l’aventure avec Thiago Motta, ou s’il va céder aux sirènes de la Premier League. En ce qui concerne joueur de l’AS Monaco, un départ est quasiment acté à un an de la fin de son contrat. L’international tricolore va profiter de sa sublime cote pour signer un joli contrat dans un top club européen : l’AC Milan, Arsenal, l’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain sont intéressés. Les autres joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro, hormis Kylian Mbappé, pour qui tout est réglé ou presque, ne devraient pas bouger. Mais cela va déjà faire un paquet de dossiers importants qu’il faudra bien gérer pour les joueurs tricolores afin de rester focus sur l’Euro.