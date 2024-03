EdF ‍: Melvin Bard interpelle Deschamps avant l’Euro

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Malgré une forte concurrence à son poste de latéral gauche, avec notamment la présence des deux frères Hernandez, Melvin Bard ne désespère pas d'intégrer un jour l’équipe de France.

Pour tout joueur français évoluant dans un championnat de premier rang, comme la L1, l’équipe de France reste toujours l'objectif ultime à atteindre dans une carrière. Mais pour finir dans la liste de Didier Deschamps, il faut soit être l’un des meilleurs à son poste ou profiter d’une cascade de blessures chez les sélectionnés habituels. Et jusqu’à maintenant, la porte ne s’est pas encore ouverte pour Melvin Bard. Formé à l’OL entre 2016 et 2021, le latéral gauche a pourtant goûté à toutes les sélections, des U17 aux Espoirs en passant même par la sélection olympique lors des derniers JO de 2021. Sauf que malgré de bonnes performances sous le maillot de Nice, le joueur de 23 ans n’a pas encore eu la chance de recevoir un appel du sélectionneur tricolore. Ce n’est pas pour autant qu’il n’y croit plus, bien au contraire même.

« Le Graal serait l’équipe de France »

« Mes objectifs ? Aller en coupe d’Europe, enchaîner les matchs et être plus régulier. Il y a des étapes à franchir avant d’atteindre certaines échéances. Le Graal serait l’équipe de France. C’est le rêve de tout footballeur. On y pense mais on ne se focalise pas dessus. Je travaille tous les jours pour arriver à cet objectif. Je ne suis pas pressé. Je fais une bonne saison, il va falloir que je confirme. Surtout qu’il y a de très grands joueurs en équipe de France, ça pousse à être meilleur. J’ai presque fait toutes les sélections jeunes. Quand tu arrives en Espoirs et que la dernière porte c’est la A, tu te dis qu’il va falloir travailler encore plus pour espérer un jour monter les marches du château à Clairefontaine », a avoué Bard dans les colonnes de Nice-Matin. Histoire de faire sa place en Bleus à l’avenir, l’ancien Lyonnais devra faire fort pour passer devant des joueurs comme Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Milan AC), Adrien Truffert (Rennes) ou même Quentin Merlin (OM). La route est donc encore longue, mais Bard peut quand même continuer de rêver.