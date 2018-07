EdF : Mbappé va finir en chaise roulante s'il continue prévient Deschamps

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, PSG.

Elu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé avait pourtant mal débuté la compétition.

Face à l’Australie (2-1), l’attaquant de l’équipe de France n’avait pas respecté les consignes de Didier Deschamps. Et le sélectionneur des Bleus ne s’était pas gêné pour le recadrer lors d’une séance vidéo. « Oui, et pas seulement à ce moment-là », a confié l’ancien coach de l’AS Monaco au quotidien Le Parisien. En effet, « DD » s’est également inquiété en raison des provocations de son joueur balle au pied.

« À un moment, je lui ai dit : "Tu vas être le joueur le plus averti de la Coupe du monde, arrête d’être méchant comme cela." Mais il a réussi à prendre deux cartons jaunes, a raconté Deschamps. Pourquoi ? Par ce qu’il fait sur le terrain, il ridiculise les adversaires. Il doit faire attention de ne pas basculer. Se faire humilier ce n’est jamais agréable, il ne faut pas aller à l’humiliation. Je lui ai dit : "Tu as de la chance que je ne sois pas ton adversaire parce que sinon je te choppe et crois-moi que je ne prends pas qu’un carton jaune !" »

L’avertissement de Deschamps

« Sur un match contre l’Uruguay il doit faire attention. Ils ont plus de 30 ans ils savent qu’ils sont éliminés. Ils le chopent et sa Coupe du monde elle est finie pour lui. C’est pour cela que je le sors avant, a-t-il révélé. Ce sont des "petits défauts", entre le spectacle et le manque de respect. L’adversaire peut l’interpréter comme du chambrage, il faut faire attention avec ce genre de choses. » Rappelons que Mbappé avait provoqué des échauffourées face à la Celeste, ainsi que la colère des Belges pour son gain de temps en fin de match.