EdF : Mbappé va éclater Giroud, il l'annonce

Par Claude Dautel

Avec un deuxième doublé en quatre matchs dans ce Mondial 2022, Kylian Mbappé est sur des bases énormes. Si Olivier Giroud tient la cadence, il est clair que l'attaquant du PSG devrait vite le dépasser en équipe de France.

Thierry Henry s’y attendait, mais c’est désormais officiel, Olivier Giroud l’a dépassé au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus avec son 52e but marqué dimanche contre la Pologne. On se doute que cela n’a probablement pas arraché des larmes à celui qui a connu l’humiliation de l’élimination précoce de la Belgique, Henry étant l’adjoint de Roberto Martinez jusqu’à la démission de ce dernier suite au fiasco du Mondial 2022 au Qatar. Mais si Olivier Giroud trône désormais sur le royaume des attaquants tricolores, il sait bien que derrière lui le danger se rapproche de plus en plus. En effet, si Antoine Griezmann n’est finalement qu’à 10 buts du joueur de l’AC Milan, c’est bin évidemment Kylian Mbappé qui revient comme une fusée sur Olivier Giroud. Avec 33 buts marqués en 63 matchs, alors qu’il n’a que 23 ans, contre 36 ans pour Giroud, Mbappé devrait clairement propulser vers un niveau inouï. C’est l’avis de pas mal de spécialistes.

Mbappé dépassera Giroud sans aucun problème

Belle victoire et qualification pour le quart de finale 🇫🇷💪🏽… pic.twitter.com/ps3B4PrTQB — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 4, 2022

Au micro d’Europe 1, Nabil Djellit ne voit aucune limite pour ce qui concerne celui qui a signé un retentissant doublé contre la Pologne. « Kylian Mbappé va repousser toutes les limites. Le record de buts d’Olivier Giroud ne tiendra pas 107 ans, il va fondre sur Giroud et sur tout ce qu’il peut fondre. C’est un joueur habité, possédé, il fait des différences brutales. Il y a eu des suffisances de sa part pendant le match contre la Pologne, mais il a été très vite recadré par Didier Deschamps et c’est une bonne chose. Et derrière les buts qu’il met, il faut le mettre, car je veux bien que le contenu de son match donne lieu à des réserves, et c’est normal d’être critiqué quand vous êtes un grand joueur, mais ces deux buts en pleine lucarne j’en vois rarement. Sur 10 face à face, Mbappé est passé sept fois, c’est énorme », témoigne le journaliste. Et il n’est pas le seul à être dithyrambique.

Le doublé pour Mbappééééé ! Frappe pleine lunette, le gardien ne peut RIEN faire !



🇫🇷3-0🇵🇱 | #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/tdbLBz8KTm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Dans les colonnes du quotidien sportif, Vincent Duluc est lui aussi sous le choc des performances de Kylian Mbappé au Qatar. « La France a confirmé, ce modus operandi diabolique, qui va se répandre chez les autres quart-finalistes comme la rumeur d'un poison : Kylian Mbappé continue de s'occuper de tout, de lancer un éclair après dix minutes dans les nuages, et de définir la menace (…) Jusqu'où peut aller une bonne équipe avec un joueur foudroyant ? (...) C'est sur Kylian Mbappé qu'est tombée la lumière, encore une fois, pour prix de ses deux buts et de sa passe décisive. Depuis Michel Platini pendant l'Euro 1984 (9 buts en 5 matches), on n'avait pas vu un joueur français dominer à ce point une phase finale », écrit l'expérimenté journaliste de L'Equipe au sujet d'un Kylian Mbappé désormais meilleur buteur du Mondial 2022. Et ce n'est pas fini.