EdF : Mbappé va devenir une légende, il témoigne

Par Corentin Facy

Homme fort des Bleus depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé sera encore attendu au tournant face à l’Angleterre samedi soir.

Depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé est à un niveau stratosphérique avec un but contre l’Australie et deux doublés face au Danemark puis lors du huitième de finale contre la Pologne. Joueur phare de l’Equipe de France, l’attaquant du PSG a la ferme intention de remporter sa deuxième Coupe du monde, quatre ans après le sacre en Russie en 2018. Dans les colonnes de L’Equipe, Djibril Sidibé, qui a partagé le vestiaire de l’ASM et de l’Equipe de France avec Kylian Mbappé, a détaillé l’état d’esprit de l’attaquant tricolore. Et pour l’ancien défenseur de Monaco, il est clair que rien ne peut arrêter Kylian Mbappé, lequel a clairement l’intention de devenir une légende du sport français et qui met tout en œuvre pour cela, peu importe la pression que cela peut engendrer.

Kylian Mbappé a déjà tout d'une légende

« Pour devenir une légende, il sait que cela passe par ces matches-là (France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du monde), ceux qui comptent. Il est programmé pour ça. Au fond de lui, il y a de la pression mais positive, pas celle de se louper. Celle de se fixer des challenges. Il est conscient qu'il a un rôle majeur à jouer, qu'il a une grande responsabilité pour lui, pour le football français, pour la société même. Et il prend ce rôle très à cœur. Il est sûr de lui mais ce n'est pas de l'arrogance. Il s'est mis la barre tellement haut. A Monaco, il jouait à la PlayStation avant les gros matchs, il mangeait ses petites pâtes au saumon, décontracté. Il ne s'enfermait pas, ne se mettait pas de pression, peu importe l'adversaire. Il n'y avait pas de peur et pourtant c'était nouveau pour lui. Au contraire, ce sont les équipes en face qui avaient peur du nouveau phénomène » raconte Djibril Sidibé, pour qui Kylian Mbappé a déjà tout d’un grand et ne décevra pas la France face à l’Angleterre samedi en quart de finale de la Coupe du monde dans un match qui peut encore davantage le faire entrer dans la légende.