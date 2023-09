EdF ‍: « ‍Mbappé, tu n’es pas Zidane ‍», Courbis se lâche

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé cherche à trop en faire en équipe de France, en s'occupant de tout. Un problème pour Rolland Courbis, qui va jusqu'à se soucier du numéro de maillot choisi par l'attaquant du PSG et des Bleus.

Moins tranchant qu’avec le PSG, Kylian Mbappé a été plutôt discret dans la victoire convaincante de l’équipe de France face à l’Irlande (2-0), ce jeudi au Parc des Princes. Cela peut arriver et personne ne s’inquiète de voir le capitaine des Bleus passer un match sans marquer de but. Avec son début de saison compliqué sur le plan relationnel avec son club, le Kid de Bondy a su montrer à quel point il était indispensable à la formation de Luis Enrique, son simple retour sur le terrain faisant passer le PSG d’une équipe balbutiante à une machine de guerre, du moins pour la Ligue 1.

Mbappé capitaine, Courbis est ok

Avec les Bleus, Mbappé a récupéré le brassard de capitaine, mais semble avoir perdu son premier rôle, celui d’être le finisseur de l’équipe. Selon Rolland Courbis, le champion du monde 2018 essaye de faire trop de choses, et le simple fait qu’il porte le numéro 10 dans le dos le dérange également sur le principe. « Déjà, un petit détail, sans même parler du brassard que je lui aurais donné également. Quand je vois que Mbappé, dans sa vision des choses de ce qu’il est, veut le numéro 10. Il n’a rien à voir le numéro 10 pour Mbappé. On peut très bien lui dire gentiment, que le numéro, c’est pour Pelé, Platini, Maradona, Platini et Zidane. Toi, tu es un autre monstre. Le numéro 10, ce n’est pas toi. Tu n’as pas besoin du numéro 10 dans le dos pour être un très grand joueur », a livré l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille sur RMC. Un petit tacle qui reste en effet dans le détail, tant un numéro de maillot n’a jamais fait un joueur, même si la symbolique de ce numéro 10 est très forte dans le monde du football. Et Kylian Mbappé tenait visiblement à l’avoir sur le dos, même s’il n’est pas un meneur de jeu ou un milieu offensif.