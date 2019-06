EdF : Mbappé s’énerve, un joueur d’Andorre ne comprend pas ce buzz

Dans : Equipe de France.

Buteur contre Andorre (0-4) mardi en éliminatoires de l’Euro 2020, Kylian Mbappé s’est également distingué après la rencontre.

Pour commencer, l’attaquant de l’équipe de France s’est présenté en zone mixte avec casquette et capuche sur la tête. Les journalistes ont dû trouver ce choix étonnant, tout comme Cristian Lopez, l’attaquant andorran qui a osé lui découvrir la tête. Une petite plaisanterie qui n’a pas du tout amusé le Parisien ! Pas même lorsque son coéquipier Antoine Griezmann a tenté de le calmer. Du coup, la scène a fait le buzz, ce que le coupable ne comprend toujours pas.

« Si c’était prévu ? Non, pas du tout. Je sortais avec Antoine Griezmann du vestiaire, on était en train de discuter normalement. Je partais pour rentrer chez moi et je vois Kylian qui est en train de faire une interview avec les journalistes, a raconté Cristian Lopez à RMC. Je le vois avec la casquette et j’ai juste voulu faire une petite blague, je lui ai dit "enlève !" mais c’était un mot sympa, c’était pas du tout pour le fâcher. Donc je lui enlève mais c’était vraiment de l’amitié, rien de mauvais. C’était pour faire rire. »

Quand Lopez découvre le buzz

Mais très vite, l’Andorran s’est aperçu que sa blague avait circulé sur la toile. « Dès que j’ai fait le geste, cinq minutes après des amis m’envoient la vidéo et je vois que les images tournent, a-t-il poursuivi. Mais je veux encore le répéter, c’est un geste sympa, je l’ai fait parce que ça m’est passé par la tête à ce moment. Mais jamais j’aurais pensé que ça allait être aussi important que ça ! » Il faut croire que Mbappé n'est pas d'humeur à plaisanter en ce moment.