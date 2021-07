EdF : Les Français veulent Deschamps jusqu'en 2022

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps devrait être maintenu à la tête de l'équipe de France dans les prochains jours. Les Français approuvent ce choix.

Le parcours de l’équipe de France est déjà terminé à l’Euro, avec une seule victoire en quatre matchs et une élimination peu glorieuse, même si spectaculaire, contre la Suisse. Une déconvenue qui pourrait faire passer cette cuvée 2021 comme celle de la fin du règne de Didier Deschamps. Mais cela ne semble pas être la volonté du président de la Fédération Française de Football. Ni celle du public français. Un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL a ainsi permis de révéler que les Français, certes très déçus par ce résultat, continuaient de maintenir leur confiance en Didier Deschamps. Ainsi, seuls 21 % des personnes interrogées estiment que le principal coupable de l’élimination est le sélectionneur, ce qui est une proposition assez rare dans ce genre de cas de figure.

Cela se confirme en tout cas dans la question suivante, puisque 77 % des Français, et 78 % des amateurs de football estiment que « DD » devrait continuer sa mission jusqu’à la Coupe du monde au Qatar en 2022. Une preuve pour les personnes interrogées que le problème ne vient pas du champion du monde 1998, malgré ses choix tactiques hasardeux face à la Suisse. En tout cas, si le maintien de Deschamps fait quasiment l’unanimité, le nom de son successeur aussi, puisque 72 % des amateurs du football voient Zinedine Zidane lui succéder à l’avenir. Mais il reste à savoir quand. Car si Zizou est bien capable de prendre une année sabbatique, il n’est pas dit que le technicien français patientera encore un an et demi avant de se voir, peut-être, proposer le poste très courtisé de sélectionneur de l’équipe de France.