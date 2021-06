EDF : Mbappé n°2, Kanté est le chouchou de la France

Dans : Equipe de France.

Selon un sondage réalisé à quelques jours du début de l’Euro, N’Golo Kanté est le joueur de l’Équipe de France le plus apprécié des amateurs de football devant Kylian Mbappé.

Si l’Euro démarre vendredi 11 juin avec Italie-Turquie en match d’ouverture, il reste encore 9 jours à patienter pour le premier match de l’Équipe de France. Les Bleus affronteront l’Allemagne à Munich le mardi 15 mai, avant d’enchaîner contre la Hongrie puis le Portugal. Malgré la difficulté de la poule, les espoirs sont immenses autour des hommes de Didier Deschamps, après le sacre à la Coupe du monde en 2018. Odoxa a réalisé un sondage pour RTL et Winamax sur un échantillon de 1005 personnes dont 420 sont des amateurs de football. L’objectif, découvrir quels sont les joueurs préférés des français et prendre la température avant le début de la compétition. Et si Kylian Mbappé reste le chouchou avec 24% des suffrages devant Antoine Griezmann (18%) et N’Golo Kanté (13%), la donne est différente pour les amoureux du ballon rond.

Kanté devance tout juste Mbappé

Le milieu de Chelsea, tout récent vainqueur de la Ligue des champions, est plébiscité à 24% par les amateurs de football, juste devant le buteur du PSG qui obtient 23% des votes. Antoine Griezmann (15%) reste sur le podium, toujours devant Hugo Lloris. N’Golo Kanté jouit d’une réputation assez unique en France tant il semble faire l’unanimité. Il avait même eu sa chanson en 2018 après la victoire des Bleus contre l’Argentine en 8es de finale. « Il est petit, il est gentil, il a stoppé, Leo Messi…», reprenaient les supporters tricolores. Le sondage révèle également que 92% des amateurs de football ont une bonne image de l’Équipe de France. 51% des français interrogés pensent enfin que la France est la meilleure sélection du monde et 62% estiment qu’elle a de grande chances de remporter l’Euro. Réponse dans les prochaines semaines.