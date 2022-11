EdF : Mbappé muet au Qatar, un sponsor mis en cause

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé ne s’est pas présenté en conférence de presse et n’a pas donné la moindre interview.

Très discret dans les médias, Kylian Mbappé est en revanche en grande forme sur le terrain. Buteur et passeur décisif contre l’Australie lors du premier match, l’attaquant de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain a carrément enfilé sa cape de sauveur des Bleus contre le Danemark avec un doublé salvateur. Chef des sports d’Europe 1, Jean-François Péres a évoqué sur l’antenne de la radio le silence de glace de Kylian Mbappé depuis le début de cette Coupe du monde. Et pour le journaliste, le buteur parisien souhaite rester discret pour deux raisons : tout d’abord, il souhaite se concentrer à 100 % sur le terrain et pour l’instant cela lui réussit parfaitement avec deux matchs très aboutis de sa part contre l’Australie et le Danemark. Ensuite, alors qu’il a été élu homme du match à deux reprises, Kylian Mbappé a snobé la traditionnelle interview qui fait suite à cette distinction individuelle car il ne souhaite pas être associé à la marque de bière qui sponsorise ce trophée d’homme du match à la Coupe du monde.

Les raisons du silence de Kylian Mbappé

« Il y a deux explications au silence de Mbappé lors de cette Coupe du monde. La première est classique, c’est qu’il veut avant tout se concentrer sur la compétition, il sait qu’il est important et que la moindre de ses paroles sera mondialement commentée donc pour l’instant Kylian Mbappé il a envie d’être sur le terrain et d’aller le plus loin possible. Il est totalement focalisé là-dessus, il n’a pas envie de s’exprimer sur d’autres sujets que le sport car il sait que lorsqu’il va s’exprimer, la presse mondiale sera là et il sera mis sur le grill sur des sujets sociétaux ici au Qatar et il n’a pas envie de se retrouver dans cette situation. La deuxième chose, c’est que cela fait deux fois qu’il est élu homme du match et normalement, l’homme du match vient parler aux TV mais il se trouve que le sponsor est une marque de bière et on m’a soufflé que Mbappé ne souhaite pas être associé à ce sponsor » a lancé Jean-François Péres, pour qui Kylian Mbappé devrait donc continuer à se faire discret dans les prochains jours. Le buteur de l’Equipe de France préfère se concentrer sur le terrain et à ce sujet, il devrait d’ailleurs faire partie des rares titulaires habituels à enchainer lors du troisième match contre la Tunisie alors qu’au contraire, Upamecano, Hernandez, Koundé, Tchouaméni ou encore Giroud et Dembélé seront préservés.