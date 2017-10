EdF : Mbappé-Griezmann, c'est le feu... à l'entraînement

Dans : Equipe de France.

Titulaires ensemble en Bulgarie, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé n’ont pas franchement brillé malgré la victoire décisive des Bleus.

Cinq fois alignés ensemble, les deux joueurs ont bien du mal à s’entendre sur le terrain. Leur relation technique n’est clairement pas à la hauteur du talent des deux attaquants, l’un étant considéré comme le patron de l’équipe et l’autre comme un talent précoce à vite intégrer avant la Coupe du Monde 2018. Pourtant, Didier Deschamps est persuadé que l’association peut marcher. Après tout, si elle marche à l’entraînement, pourquoi ne marcherait-elle pas en compétition ?

« Sur ce que je les ai vus faire à l’entraînement, entre les entraînements et les matchs, c’est le jour et la nuit. Mais ce n’est pas la même adversité ni les mêmes difficultés. Il faudra répéter les matchs. Ils sont tous les deux au service du collectif » a lancé le sélectionneur de l’Equipe de France dans Téléfoot ce dimanche. Espérons pour les Bleus que leur entente sera au niveau des exigences du haut-niveau en Russie dans un an. Si tel est le cas, alors la France pourra assurément prétendre à quelque chose de grand.