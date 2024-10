EdF ‍: Mbappé et sa vie nocturne, Deschamps réagit enfin

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Jeudi soir, pendant que l'Équipe de France était à Budapest pour affronter Israël en Ligue des Nations, Kylian Mbappé a été aperçu à Stockholm. Une sortie qui a fait parler. Didier Deschamps s’est exprimé pour Téléfoot à ce sujet.

Ce jeudi soir, l'Équipe de France, désormais orpheline d’Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale, a fait le travail en s’imposant largement contre Israël à Budapest en Hongrie dans le cadre de la Ligue des Nations (1-4). Un rassemblement marqué par l’absence de Kylian Mbappé, qui a décidé de faire l’impasse sur la sélection malgré son retour de blessure juste avant la trêve internationale à Lille en Ligue des Champions. Seulement, l’attaquant des Bleus a été aperçu, au moment où le match de la France se jouait, camouflé dans les rues de Stockholm, la capitale suédoise, où il est allé au restaurant puis en discothèque. Une attitude qui a fait parler sur le territoire français, où l’opinion publique estime que ce n’est pas l’exemple que doit montrer un capitaine. Son sélectionneur Didier Deschamps a quant à lui tenu à défendre la vedette du Real Madrid dans le nouveau numéro de l’émission Téléfoot sur TF1 ce dimanche.

Deschamps vole au secours de Mbappé

"Si les joueurs sont sur des jours off ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent."



Didier Deschamps donne son avis sur Kylian Mbappé et son programme en dehors du rassemblement des Bleus pic.twitter.com/VV6UU9tCDE — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 13, 2024

L’ancien entraîneur de l’AS Monaco et de l’OM n’a pas accablé son joueur, et l’a bien au contraire défendu : «Kylian est dans un programme avec son club du Real Madrid. Je ne sais pas quel était son programme d’ailleurs. J’ai à gérer ceux qui sont-là. Tout ce que je peux vous dire, c’est que Kylian m’a envoyé un message avant le match. Après, comme tout joueur qui est dans son club, il suit son programme avec des jours off ou pas. Comme tout joueur international qui n’est pas avec son pays et qui reste avec son club, il n’a pas une double séance tous les jours. Il y en a qui peuvent donner des jours off au début, au milieu ou le week-end. Si les joueurs ont des journées libres, ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent», a-t-il affirmé. Après Wesley Fofana, Aurélien Tchouaméni ou encore Christopher Nkunku, c’est au tour de Didier Deschamps de voler au secours de Kylian Mbappé. Une intervention qui n’estompera sans doute pas les critiques en France mais qui a le mérite de confirmer que le champion du monde 1998 soutient bien évidemment sa star, bichonnée ces dernières années par "DD".