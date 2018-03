EdF : Pogba ou Rabiot ? Il n'y a pas photo selon Dave Appadoo !

Dans : Equipe de France, Premier League, PSG.

Titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Didier Deschamps en Equipe de France, Paul Pogba divise les supporters des Bleus.

Irrégulier selon certains, au-dessus du lot selon d’autres, le milieu défensif de Manchester United devrait néanmoins être un titulaire important de Didier Deschamps durant le Mondial 2018. Et c’est tout-à-fait logique selon Dave Appadoo. Sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste de France Football a expliqué que Pogba était « capable » de faire des choses supplémentaires par rapport à Matuidi ou Rabiot. Alors, convaincu ?

« Pogba est au-dessus des autres milieux relayeurs de l’Equipe de France. Il demande beaucoup le ballon, mais il est capable de faire des choses que Matuidi, Tolisso ou Rabiot ne sont pas capables de faire. Donc aujourd’hui, je pense qu’il est indiscutable à l’Equipe de France. Ce n’est pas sa saison qui est mauvaise à Manchester United, car en début de saison et fin 2018, il était très bon. A performance égale, on dirait à un autre joueur qu’il est bon. Mais comme on sait que Pogba a un potentiel énorme, on en demande plus. Mais en Angleterre par exemple, il y a peu de joueurs de son niveau à ce poste de milieu défensif » a expliqué Dave Appadoo sur la Chaîne L’Equipe. Assurément, les prochaines performances de Paul Pogba seront de nouveau scrutées avec attention à quelques semaines du Mondial…