Deschamps démonte un clash Mbappé-Giroud

Dans : Equipe de France.

Invité ce dimanche de Téléfoot, Didier Deschamps a tenu à faire savoir que les récents propos d'Olivier Giroud après France-Bulgarie n'avaient pas du tout tendu l'ambiance au sein du groupe tricolore.

Personne n’avait vu venir la polémique engendrée par Olivier Giroud quelques minutes seulement après la fin du match amical entre la France et la Bulgarie, mardi dernier, alors même que l’attaquant de Chelsea venait de signer un doublé. Se plaignant de recevoir peu de ballons, et sans nommer Kylian Mbappé, Olivier Giroud avait clairement fait part de sa déception, lui qui était entré en cours de match après la blessure de Karim Benzema. Didier Deschamps avait aussitôt relativisé les choses, mais cela n’avait pas empêché une rumeur de circuler autour des Bleus. En effet, mécontent des propos de son coéquipier, Kylian Mbappé aurait demandé à participer à une conférence de presse mercredi dernier, ce que le sélectionneur national ne lui a pas accordé.

Ce dimanche, en direct sur TF1, Didier Deschamps a fermement repoussé cette rumeur d’un clash interne entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. « C’est forcément amplifié. Qu’Olivier Giroud, comme tout attaquant, dise qu'il ne reçoit pas les ballons c’est un non-problème. Il n'y a pas eu de convocation, je discute avec l’ensemble du groupe. Aujourd'hui quoi qu'on puisse dire, le moindre petit mot amène à l'interprétation, qui peut être diverse et variée. En interne, il n’y a aucun souci », a expliqué le sélectionneur national, qui peut comprendre les déclarations de son attaquant, même s’il ne pense pas que ce dernier soit particulièrement privé de bon ballons lorsqu’il joue. En attendant, Kylian Mbappé sera ce dimanche à 16 heures en conférence de presse et aura probablement des choses à dire aussi sur ce sujet.