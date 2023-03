EdF : Mbappé capitaine, le vestiaire est choqué

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a déroulé ce vendredi soir face aux Pays-Bas au Stade de France. Pour sa première en tant que capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a planté un doublé et délivré une passe décisive.

Kylian Mbappé voulait plus de responsabilités et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en a... Que ce soit au PSG ou en équipe de France, l'attaquant de 24 ans a pris une nouvelle dimension. Désormais capitaine des Bleus, le champion du monde 2018 compte bien mener ses partenaires vers les sommets. Ce vendredi soir au Stade de France face aux Pays-Bas, Mbappé aura livré une belle prestation, avec deux buts et une passe décisive. Aussi, le joueur du PSG aura été exemplaire dans l'attitude, que ce soit dans les vestiaires ou pendant la rencontre. C'est en tout cas ce qui ressort des dires de ses coéquipiers.

Mbappé fait déjà l'unanimité

Kylian Mbappé cette saison avec l'équipe de France :



🏟 10 matches

⚽️ 11 buts

🎯 3 passes décisives



Taille patron. 🇫🇷👑 pic.twitter.com/7buNubgFDF — Actu Foot (@ActuFoot_) March 25, 2023

Devant la presse, Khephren Thuram a notamment indiqué que Mbappé l'avait encouragé malgré son raté en fin de rencontre : « Ce que m’a dit Mbappé sur ma frappe en fin de match ? Il m'a dit que j’avais bien joué, juste qu’il fallait plus appuyé. Il m’a encouragé à continuer de faire ce type d’action ». Du côté d'Eduardo Camavinga, on loue l'état d'esprit de gagnant du Parisien : « Mbappé ? Il marque tout le temps. Avec ou sans brassard, il n’a pas changé, c’est toujours le même. Avant le match il nous a dit de faire de bonnes premières minutes et, à la mi-temps, il a dit de continuer, que s’il fallait en mettre 6, il fallait en mettre 6 ». Même son de cloche du côté d'Aurélien Tchouameni : « Kylian a été super du début à la fin. Il a fait jouer ses coéquipiers, il a marqué des buts, il a défendu, il nous a aidés comme il le fait toujours. Ses mots en avant-match ? Il a demandé à tout le monde d’avoir le même état d’esprit, un esprit conquérant ». Enfin, Mike Maignan, qui a arrêté un penalty en fin de match de Memphis Depay, ne pouvait pas espérer mieux que d'avoir un capitaine comme Mbappé : « Mbappé capitaine ? Il y a le secret du vestiaire mais c'est notre capitaine, ça lui va bien, c'est notre leader ». Au cas où certains en doutaient, Mbappé fait déjà l'unanimité dans son nouveau rôle.