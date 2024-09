EdF ‍: Mbappé bousculé par Barcola, ça se confirme

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France est actuellement réunie à Clairefontaine pour préparer deux rencontres de Ligue des Nations face à l'Italie puis la Belgique. Kylian Mbappé pourrait encore changer de poste pour l'occasion.

Après un Euro 2024 globalement moyen, l'équipe de France est de nouveau réunie. Les Bleus de Didier Deschamps sont en pleine préparation de la Ligue des Nations. Deux adversaires assez énormes attendent les doubles champions du monde : l'Italie et la Belgique. Didier Deschamps compte bien aligner la meilleure équipe possible malgré quelques absences. En attaque, il sera, comme souvent, très bien pourvu. Sauf rebondissement, Bradley Barcola, convaincant avec le PSG, sera titularisé face à l'Italie vendredi au poste d'ailier gauche. De quoi pousser Kylian Mbappé vers celui de numéro 9.

Mbappé et les Bleus, Barcola a son mot à dire

Ces dernières heures, L'Equipe indique en effet que la tendance est à une titularisation de Mbappé en 9 désormais avec les Bleus. Deschamps a même rappelé de son côté : « C'est un positionnement qu'il avait déjà eu au PSG, qu'il est amené à avoir au Real et qu'il a eu aussi, parfois, avec nous. Mais il n'est pas fixe, non plus. Dans ce rôle, il y a beaucoup de registres différents, comme on le voit avec Marco Asensio au PSG. Kylian n'a pas un registre d'attaquant pivot, mais il y a d'autres profils et ce qui compte, aussi, c'est l'association avec d'autres joueurs à côté ou derrière lui ». Si ce n'est pas encore gravé dans le marbre pour son nouveau poste, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, Mbappé va devoir de plus en plus se faire à l'idée que son avenir n'est plus à gauche de l'attaque. Et si Barcola continue sur sa lancée, difficile de l'imaginer faire banquette plus longtemps chez les Bleus, même si Deschamps veut prendre son temps avec l'ancien de l'OL. Mais tout porte à croire que, comme au PSG la saison passée, Barcola pousse Mbappé à un poste qu'il n'apprécie pas plus que ça et où son rendement est plutôt limité pour un joueur de son niveau. A lui de s'adapter désormais.