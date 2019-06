EdF : Mbappé aux Jeux Olympiques, oui c'est possible !

Dans : Equipe de France, PSG, Foot Mondial.

En obtenant dans la douleur un match nul face à la Roumanie lundi soir, l’Equipe de France espoirs a validé son ticket pour les demi-finales de l’Euro. Une qualification synonyme d’accession aux JO de 2020 pour la France. Lors des Jeux de Tokyo, la France comme toutes les autres nations, pourra faire jouer tous les joueurs de moins de 23 ans, en plus de trois joueurs plus âgés. Et dès lundi sur Twitter, Kylian Mbappé, qui n’aura que 21 ans, s’est porté candidat.

Alors, est-ce imaginable de voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques, quelques jours seulement après la fin de l’Euro que la France devrait disputer ? Interrogé par Le Parisien, Noël Le Graët ne dit pas non. « C'est agréable que Kylian puisse déclarer ça. Ça montre qu'il est intéressé par toutes les équipes de France, et surtout par les JO. Encore une fois, c'est agréable. Il faudra d'abord le rencontrer et poser la question à Sylvain Ripoll. La décision lui appartiendra. Mais concentrons-nous déjà sur notre équipe qui vient de réussir pas mal de matchs difficiles et de se qualifier en demi-finale. Je préfère pour le moment qu'on parle d'elle » a confié le président de la FFF, pour qui tout est envisageable à un an de des JO.