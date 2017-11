EdF : Martial est de retour en Bleus, il trouve ça normal

Dans : Equipe de France, Premier League.

Grâce aux absences de Thomas Lemar et de Dimitri Payet, Anthony Martial a retrouvé une place dans le groupe de Didier Deschamps pour les prochaines rencontres contre le Pays de Galles et l’Allemagne. Récemment élu joueur du mois d’octobre à Manchester United, l’international français n’a pas caché sa joie de retrouver les Bleus sur les antennes de SFR Sport. Conscient de ses qualités, l’ancien attaquant de l’OL et de l’ASM estime que son retour en sélection est logique et mérité.

« Je trouve que c’est mérité d’être rappelé chez les Bleus. J’ai beaucoup donné pendant ce début de saison. Je suis vraiment content ! J’ai confiance en mes qualités, je pense que le manager aussi. Si je continue comme ça, je pense que je jouerai un peu plus. J’ai eu quelques problèmes dans ma vie, c’est passé. Là, je suis vraiment concerné » a prévenu celui qui n’a été titularisé qu’à trois reprises par José Mourinho en Premier League et qui aura forcément à cœur de s’imposer comme un titulaire en club pour postuler à une place dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.