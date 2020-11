EdF : Mandanda titulaire, six forfaits contre la Finlande

Dans : Equipe de France.

Présent en conférence de presse en marge du match amical contre la Finlande mercredi, Didier Deschamps a fait plusieurs annonces.

Le sélectionneur de l’Equipe de France a notamment indiqué que Steve Mandanda, très précieux pour le groupe en raison de son expérience, allait débuter contre la Finlande. Ce devrait être également le cas de Léo Dubois, lequel va profiter de la blessure de Benjamin Pavard. Sans citer tous les noms, Didier Deschamps a fait savoir que cinq à six joueurs allaient manquer ce premier match en raison de pépins physiques.

« Si je vous l'ai envoyé c'est par ce qu'il commencera contre la Finlande. Il doit avoir le record de sélections en présence mais en termes de sélection pure, il a moins joué. Pour un gardien les années posent moins problème. A lui de maintenir son niveau de performance. Il ne subit pas les événements et tire le groupe vers le haut en club comme en sélection. Aguilar ? Il fait partie des 26 joueurs présents. C'est un poste où il y a beaucoup de joueurs mais au niveau international il y a peu d'expérience. C'est un poste où les joueurs ne sont pas toujours formés à ce poste mais replacés. Ce n'est pas un choix par défaut mais je voulais avoir un autre latéral avec Dubois. Pavard comme cinq ou six joueurs ne seront pas disponibles contre la Finlande. Aguilar est bon dans l'aspect défensif. Il a beaucoup d'énergie et un gros volume. Il possède une bonne marge de progression et aura l'occasion de découvrir les Bleus et peut-être du temps de jeu » a indiqué Didier Deschamps, lequel devrait procéder à une large revue d’effectif contre la Finlande en match amical.