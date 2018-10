EdF : Mamadou Sakho est de retour, il motive déjà tout le monde

Dans : Equipe de France, Premier League.

Alors qu'il va effectuer son grand retour en équipe de France durant ce mois d'octobre, Mamadou Sakho a réagi à sa nouvelle convocation.

Placé dans la liste des réservistes de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2018, Mamadou Sakho va bel et bien revenir chez les Bleus. Profitant de plusieurs absences en défense, et notamment celle de Samuel Umtiti, blessé à un genou du côté de Barcelone, le joueur de 28 ans a effectivement été rappelé par Didier Deschamps jeudi en vue des rencontres face à l'Islande et l'Allemagne. Un véritable honneur pour le défenseur de Crystal Palace, qui a toujours cru en ses chances.

« Ravi d’être appelé de nouveau en équipe de France et de pouvoir porter ce maillot bleu. Ne jamais rien lâcher !!! », a lancé, sur Twitter, le héros de France-Ukraine, qui va donc reprendre le cours de sa carrière en équipe de France, interrompue jusque-là depuis mars 2016 à cause d'un contrôle antidopage positif, pour lequel il a finalement été blanchi.