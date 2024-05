EDF ‍: Maignan rechute, grosse frayeur pour Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Victime d'une blessure musculaire depuis fin avril, Mike Maignan inquiète l'équipe de France sur son état physique, à quelques semaines du début de l'Euro 2024. Le portier vient de se reblesser.

D'après les informations du journal l'Équipe, le gardien de l'AC Milan s'est blessé au doigt, ce jeudi 23 mai, lors d'un entraînement avec le club italien, à l'aube de la 38e et dernière journée de la Serie A. Mike Maignan doit passer des examens pour évaluer la gravité de sa blessure. Sa forme est de plus en plus inquiétante pour l'équipe de France et Didier Deschamps. En cas de forfait, c'est Brice Samba ou Alphonse Areola qui récupérerait la place de titulaire pour l'Euro en Allemagne.