EdF : Maignan et Varane au Mondial, la France y croit !

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a certainement passé un sale week-end avec les blessures de Raphaël Varane et de Mike Maignan à un mois du Mondial.

Déjà privé de Ngolo Kanté pour la Coupe du monde au Qatar dans quatre semaines, Didier Deschamps va-t-il devoir composer sans Raphaël Varane et Mike Maignan ? Le doute est permis après les blessures du défenseur de Manchester United et du gardien de l’AC Milan ce week-end. En ce qui concerne l’ex-défenseur du Real Madrid, l’inquiétude est de mise après sa sortie du terrain en larmes lors du choc entre les Red Devils et Chelsea (1-1). Mais au sein du staff de l’Equipe de France, on estime que « c’est jouable » pour voir Raphaël Varane avec le maillot tricolore au Qatar dans un mois. Et pour cause, le vice-capitaine de la France a passé une IRM qui a révélé une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite. Une lésion moins étendue que ce que l’on pouvait craindre et qui va nécessiter une indisponibilité estimée entre 3 et 4 semaines. Varane pourrait ainsi être sur pied entre l’annonce de la liste et le premier match des Bleus au Mondial…

Maignan et Varane lancés dans une course contre la montre

De son côté, Mike Maignan était annoncé quasiment forfait pour la Coupe du monde après sa rechute au mollet ce week-end. Mais à l’instar de Raphaël Varane, le gardien de l’AC Milan ne veut pas croire qu’il va manquer la compétition au Qatar cet été. C’est ainsi que le deuxième gardien des Bleus a pris la décision de se faire soigner à Clairefontaine avec les médecins de l’Equipe de France dans le but de mettre toutes les chances de son côté pour faire partie du voyage aux côtés d’Hugo Lloris et des autres joueurs de l’Equipe de France. Pour sa blessure, les délais peuvent varier entre quatre semaines, ce qui lui donnerait une chance de faire la Coupe du monde… et 45 jours, ce qui l’exclurait totalement de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar. Reste maintenant à voir si Varane et Maignan, qui sont lancés dans une intense course contre la montre, parviendront à se rétablir à temps pour disputer le Mondial. Une incertitude qui autour également Paul Pogba, qui revient tout juste d’une opération du genou.