EdF : Benzema forfait, les fans de Giroud déchaînés

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'absence de Karim Benzema pour le Mondial 2022 qui débute ce dimanche est un énorme coup porté à l'équipe de France. Mais les Bleus peuvent notamment compter sur Olivier Giroud.

La foudre s’est abattue samedi peu après 23 heures sur Didier Deschamps et l’équipe de France, lorsque la mort dans l’âme Karim Benzema a été contraint de renoncer à jouer la Coupe du monde en raison d’un souci musculaire. Tandis que le sélectionneur national a jusqu’à lundi soir pour éventuellement convoquer un joueur supplémentaire, la FIFA prévoyant ce cas de figure, cette annonce de l’absence de KB9 pour le Mondial a provoqué un séisme sur la planète football. Car forcément, avec Karim Benzema dans leurs rangs, les Bleus étaient des favoris logiques au titre mondial, ce qu’ils sont désormais un peu moins, la France ayant déjà perdu en route Paul Pogba, N’Golo Kanté, Christopher Nkunku ou bien encore Presnel Kimpembé. Cependant, une communauté s’est rapidement rappelée au bon souvenir de tout le monde, c’est celle des supporters d’Olivier Giroud.

Olivier Giroud titulaire en 2022, ses fans jubilent

Always the same great feeling to be back there… looking forward for tomorrow! 🇫🇷💪🏼🙏🏼 #FierdetreBleus pic.twitter.com/DMjdn44e19 — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) September 21, 2022

Mis au ban de l’équipe de France après l’Euro 2021, l’attaquant de l’AC Milan a non seulement convaincu Didier Deschamps de le retenir dans son groupe de 26 joueurs. Mais avec en plus l’absence de Karim Benzema, un joueur avec qui il avait eu quelques échanges aigres doux dans le passé, Olivier Giroud redevient un titulaire en puissance, d’autant plus que sa relation avec Kylian Mbappé s’est énormément apaisée. Alors, sur les réseaux sociaux, et sans se réjouir de la blessure du Ballon d’Or 2021, les fans du « karting » Giroud sont montés au créneau pour dire que l’équipe de France était dans de bonnes mains et pouvait compter sur l’attaquant milanais. Pour certains, le ton était nettement plus caustique, n’ayant pas oublié que pas mal de monde était prêt à jeter Olivier Giroud loin des Bleus au moment où Karim Benzema avait fait son retour.

En juin, Olivier Giroud ne figurait pas dans la liste de Didier Deschamps et semblait écarté de la discussion. En novembre, il est titulaire à la Coupe du monde. Incroyable destin. — Martin Mosnier (@Martin_Mosnier) November 19, 2022

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à confier leur confiance absolue en Olivier Giroud, lequel pourrait battre durant ce Mondial au Qatar le record de buts marqués sous le maillot tricolore par Thierry Henry (51 buts). « Une pensée pour Olivier Giroud, qui n'a jamais rien lâché et qui est aujourd'hui au top de sa forme. Il va se retrouver titulaire à 36 ans pour une Coupe du monde », « Benzema c’est une F1 Alpine : ça marche bien mais pas longtemps ! Le karting Olivier Giroud lui ne se casse pas ! », « Et c'est là que t'es bien content d'avoir emmené Olivier Giroud qui va faire le boulot comme en 2016 et 2018... », « Keep Calm and trust Olivier Giroud », « En juin, Olivier Giroud ne figurait pas dans la liste de Didier Deschamps et semblait écarté de la discussion. En novembre, il est titulaire à la Coupe du monde. Incroyable destin », « Giroud a fait 1 superbe carrière en équipe de France alors qu'il aurait pu (dû) être l'éternel remplaçant de Benzema. Il a eu une réussite incroyable avec la mise à l'écart de Benzema pendant 5 ans 1/2 et maintenant cette blessure. Vais finir par croire aux marabouts à force ! ». Dès mardi, et le premier match des Bleus contre l'Australie, on va savoir ce que Didier Deschamps pense de tout cela, et si Olivier Giroud sera effectivement le sauveur de la patrie.