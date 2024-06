EdF ‍: Maignan a réglé ce problème très gênant

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Robert Lewandowski a failli l'apprendre à ses dépens, Mike Maignan est redoutable dans l'exercice des tirs au but. Le gardien de but de la France et de l'AC Milan est l'un des meilleurs au monde.

Face à la Pologne, le portier tricolore pensait bien avoir repoussé le penalty de l'attaquant vedette du Barça, mais pour une petite position avancée, l'arbitre redonnait une deuxième chance à Lewandowski et cette fois ce dernier ne se ratait après une course d'élan chaotique. Mais c'est une évidence, le gardien de but formé au PSG et qui fait désormais le bonheur de l'AC Milan est maître dans l'art du duel. Et sans réécrire l'histoire, on sait ce que cela a coûté à l'équipe de France en finale du Mondial 2022 contre l'Argentine, mais également lors de l'élimination face à la Suisse à l'occasion de l'Euro 2021. Pour ceux qui connaissent le mieux Magic Mike, il n'y a pas réellement de surprise à voir ce dernier avoir un taux de réussite importante depuis qu'il a commencé sa carrière (25%).

Maignan c'est l'atout majeur de la France

𝗡𝗘𝗫𝗧 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 🇫🇷🫡☝🏾 pic.twitter.com/exdWrbxXAg — Magic Mike Maignan (@mmseize) June 26, 2024

Entraîneur de Mike Maignan lorsque ce dernier a porté le maillot de Lille, avant de rejoindre les Rossoneri, Nuno Santos ne masque pas la confiance absolue qu'il a dans le portier tricolore. « C’est une de ses grandes qualités, Mike a l’instinct, mais surtout la puissance, l’explosivité et la force, qu’il met dans ses jambes, qui lui permettent d’être efficace sur les pénaltys. Le but paraît petit quand on le voit (ndlr : 1m91). Si la France venait à disputer une séance de tirs au but, pour moi, elle part déjà avec un avantage, car elle possède Mike (...) Son regard veut tout dire : il a une concentration maximale et beaucoup de confiance en lui. Ce n’est pas un gardien qui va se dire : c’est du 50-50. Lui, il est convaincu qu’il va arrêter ce pénalty. Mentalement, il est trop fort. Il instille la peur chez le tireur », explique l'ancien entraîneur de Mike Maignan. Tandis que l'on sait que cette fois les joueurs français ont travaillé spécifiquement sur les tirs au but avant de défier la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2024, si Magic Mike s'y met aussi, les Bleus sont invincibles. Ou presque.