EdF : Macron voit clair dans le jeu de Deschamps avec Benzema

Dans : Equipe de France, Liga.

Invité ce dimanche de Téléfoot, Emmanuel Macron n’a évité aucun sujet. De son amour pour l’OM aux ambitions de l’équipe de France, le Président de la République a tenu à bien faire comprendre qu’il était un passionné de football, et a donné rendez-vous aux Tricolores pour les demi-finales. En attendant cette éventuelle présence dans le dernier carré, le chef de l’état n’a pas pu échapper à une question sur l’éternelle polémique liée à l’absence de Karim Benzema. L’attaquant français est l’avant-centre de la meilleure équipe d’Europe, mais il n’est pas pris chez les Bleus depuis plus de deux ans désormais.

« Je suis président de la République, je ne suis pas sélectionneur de l’équipe de France. J’adore le football, donc je peux me laisser aller à vous donner des pronostics ou à dire untel ou untel est formidable. Mais à la fin, celui qui est en charge de composer l’équipe, c’est Didier Deschamps. Et j’ai confiance en lui. Cela n’enlève rien aux qualités de Karim Benzema avec son équipe. Il rayonne depuis plusieurs années en Espagne, il a encore fait de superbes gestes en finale de la Ligue des champions récemment. Mais il y a un cadre, et des règles. Le sélectionneur sait que même avec un joueur talentueux, si ça ne prend pas avec le collectif, ça peut tout désagréger », a livré Emmanuel Macron, qui sait très bien que l’histoire du football est faite de tels choix discutables, et que seule ensuite la réalité du terrain sera juge.