Edf : Macron à 19h55, c'est à cause de Croatie-France

Certains se sont étonnés de l'horaire de l'intervention d'Emmanuel Macron ce mercredi soir sur TF1 et France 2 à savoir 19h55. C'est Croatie-France qui a fixé le timing.

Le Président de la République interviendra ce mercredi à partir de 19h55 à la télévision afin de parler de la situation sur le front de l’épidémie de coronavirus. Nombreux sont ceux qui se sont étonnés de cet horaire, alors qu’Emmanuel Macron avait pour habitude d’intervenir à 20h comme d'ailleurs ses prédécesseurs lorsqu'il s'agit de s'adresser à la nation. Mais le HuffingtonPost, qui a interrogé TF1 sur ce choix assez étonnant, a reçu une réponse qui rappelle combien le football est important sur la Une. Car en effet, cette décision est uniquement liée à la diffusion à partir de 20h45 de la rencontre de Ligue des Nations entre la Croatie et la France.

TF1 a confirmé que l’antenne devrait être impérativement rendue à 20h35 pour faire place à la publicité et à la diffusion de cette revanche de la finale de la Coupe du monde 2018 et que le choix de faire débuter l'interview d'Emmanuel Macron à 19h55 permet de donner un peu plus de temps au Président de la République afin de faire connaitre les mesures décidées dans le cadre de la lutte contre le Covid19. Il sera ensuite temps de parler football, un sujet plus léger en ces temps difficiles.