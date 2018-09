EdF : M6 censure Kimpembe et son « on s’en bat les cou.... »

Dans : Equipe de France, PSG.

C'est désormais une mesure prise par toutes les chaînes afin d'éviter d'énormes dérapages lors des live, il y a un décalage de quelques secondes entre ce que les téléspectateurs voient à l'écran et la réalité du terrain. Dimanche soir, lors des célébrations du titre Mondial de l'équipe de France après France-Pays-Bas, M6 a appuyé sur le bouton de la censure afin de zapper le cri lancé par Presnel Kimpembe au micro de Carine Galli.

Alors que la journaliste de la chaîne interrogeait Djibril Sidibé, le défenseur des Bleus et du PSG, a subitement saisi le micro et a lancé un surprenant « On s’en bat les couilles ». A l'antenne, les téléspectateurs ont eu droit à un son flou, preuve que le réalisateur a vite déclenché le plan B. Mais personne n'a raté la tête de Carine Galli, visiblement estomaquée par la séquence en question. Conclusion, même après 23h, tout ne passe pas sur M6...