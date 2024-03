EdF ‍: Lyon-Marseille en train, la promesse de Diallo s’envole

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La promesse de la FFF d'effectuer des déplacements en France en train au lieu de l'avion a volé en éclats rapidement. Et les trajets se feront dans les airs la semaine prochaine, principalement pour des raisons de sécurité.

Une question de principe, d’écologie et de bon sens, voilà comment la Fédération Française de Football avait présenté l’organisation des déplacements de l’équipe de France pour les affiches à venir du mois de mars. Les Bleus vont se réunir à Clairefontaine en Ile-de-France, avant de jouer l’Allemagne à Lyon le samedi suivant puis le Chili à Marseille le mardi d’après. L’occasion d’enfin prendre le train comme l’avait promis Philippe Diallo. « Se déplacer en train, ça ne pose pas de problème, bien au contraire », avait lancé le patron de la FFF.

Les Bleus vous donnent rendez-vous à l'Orange Vélodrome de 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 le 26 mars 😉



🎟 Billets disponibles 👉 https://t.co/i8gGHHebZW#FiersdetreBleus pic.twitter.com/NgvUIAj2xe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 6, 2024

A l’approche de ces fameux déplacements, tout ce beau monde a renoncé pour des questions logistiques et sécuritaires, et tous les voyages se feront en avion privé. Une décision assumée par Philippe Diallo, pour qui les discussions avec la SNCF n’ont pas permis de trouver une bonne solution. « Nous étions en relation avec la SNCF et les forces de l’ordre et il s’est avéré que c’était compliqué, en matière de sécurisation, de débarquer avec l’équipe de France en Gare Saint-Charles », a expliqué le dirigeant de la 3F. Un problème récurrent et qui a déjà freiné le PSG aussi dans ses déplacements en train, où le mélange avec les autres passages, et les accueils un peu confinés des gares, peuvent rendre un voyage compliqué pour les équipes où figurent notamment Kylian Mbappé.

Une nouvelle tentative à Metz en juin ?

Selon L’Equipe, cette décision de prendre l’avion à la place du train n’a vraiment pas dérangé Didier Deschamps, qui préfère la tranquillité de A à Z que permet un voyage dans les airs, notamment à l’arrivée avec les terminaux privés.

En juin, la France préparera l’Euro avec un match à Metz, avec toujours la volonté de la FFF d’y aller en train avec moins de contrainte au niveau du timing et de la sécurisation des lieux.