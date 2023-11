EdF ‍: Luis Enrique se prend pour Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un début de saison exceptionnel avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. À tel point qu'en dépit de son jeune âge, une place chez les Bleus semble lui être due. C'est ce que pense son coach Luis Enrique.

Meilleur passeur de la Ligue des Champions à la moitié de la phase de groupes avec trois caviars distribués, Zaire-Emery grille les étapes. À seulement 17 ans, il est déjà incontournable au PSG. Également capitaine de l'équipe de France espoirs, le natif de Montreuil a une ascension fulgurante. Tellement grande qu'il est désormais impensable de ne pas le voir être appelé lors du prochain rassemblement des Bleus. Si la décision finale appartient à Didier Deschamps, Luis Enrique n'hésite pas à faire pression sur l'entraîneur des Tricolores. En conférence de presse, à la veille d'affronter Montpellier pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1, le tacticien espagnol a été particulièrement dithyrambique envers Warren Zaire-Emery.

Enrique prévient Deschamps, il doit appeler Zaire-Emery

« Si j'étais sélectionneur de l'équipe espagnole, je sélectionnerais Warren à chaque fois. Mais je ne suis pas sélectionneur français ou espagnol. C'est Galtier qui l'a découvert et moi je continue de le faire jouer. Il est exemplaire et incroyable et je remercie le PSG d'avoir un tel jeune joueur. C'est un bon exemple, il travaille tous les jours à l'entraînement et en-dehors pour ses études. C'est un exemple sur le terrain et en-dehors » a déclaré l'ancien entraîneur de l'Espagne, qui contemple chaque semaine les performances hors normes de son jeune milieu de terrain. Deschamps est prévenu, il n'a pas d'autre choix que de sélectionneur Zaire-Emery lors du rassemblement de novembre. Cela serait une belle récompense pour le titi parisien. Sa première sélection en équipe de France va assurément arriver très bientôt.