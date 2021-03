EdF : Blessé et forfait, Kanté quitte déjà les Bleus

Dans : Equipe de France.

Au lendemain du match nul contre l'Ukraine (1-1) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France a appris une mauvaise nouvelle.

Ce jeudi soir, la FFF a effectivement officialisé la blessure de N'Golo Kanté. Touché à la cuisse gauche, le champion du monde ne sera donc pas disponible pour les deux derniers matchs de ce rassemblent du mois de mars.

« N'Golo Kanté ne participera pas aux deux prochains matchs de l'Équipe de France dimanche au Kazakhstan et trois jours plus tard en Bosnie-Herzégovine. Le milieu de terrain de Chelsea a ressenti une douleur aux ischios-jambiers de la cuisse gauche en toute fin de rencontre face à l'Ukraine, mercredi, au Stade de France. Il a passé des examens cliniques et radiologiques jeudi, qui ont révélé une petite lésion. En concertation avec le Docteur Franck Le Gall, le sélectionneur national Didier Deschamps a décidé de remettre N'Golo Kanté à la disposition de son club, demain. N'Golo Kanté ne sera pas remplacé. C'est donc un groupe de vingt-cinq joueurs qui s'envolera, demain dans la matinée, pour le Kazakhstan », a détaillé l'équipe de France dans un communiqué. Un vrai coup dur pour les Bleus, car l'équipe de Didier Deschamps aurait bien eu besoin de Kanté pour se remettre dans le droit chemin après ce départ compliqué.