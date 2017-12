EdF : Lucas Hernandez a choisi, ce sera l'équipe d'Espagne !

Dans : Equipe de France.

Le suspense concernant l'avenir international de Lucas Hernandez semble être désormais terminé, du moins si l'on en croit l'édition dominicale du quotidien sportif Marca. En effet, le défenseur central de l'Atlético Madrid, qui était susceptible de jouer sous le maillot de l'équipe de France ou de celui de l'Espagne, a finalement décidé de dire oui à la proposition de Julen Lopetegui, le sélectionneur de la Roja.

Et l'accord de Lucas Hernandez permet aux autorités espagnoles de passer la vitesse supérieure concernant la naturalisation du natif de Marseille, Marca affirmant que l'Espagne comptait sur le défenseur madrilène pour le Mondial 2018 en Russie. Pour cela, José Ramon Lete, secrétaire d'état espagnol aux sports, aurait pris en charge lui même le dossier du joueur français afin que les choses aillent vite et dans le bon sens. Reste à savoir si la Fédération Française de Football et Didier Deschamps vont tenter de changer la donner dans ce dossier. Marca précise que Lucas Hernandez a attendu, en vain, un appel du sélectionneur national français, ce qui l'a finalement poussé à accepter de rejoindre l'Espagne.