EdF : Lloris le jure, la finale de l'Euro 2016 est oubliée

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

L'enthousiasme est grand du côté des supporters de l'équipe de France, et la confiance est telle que certains commencent à craindre un bug aussi monumental que lors de la finale de l'Euro 2016 face au Portugal. Mais Hugo Lloris a ramené tout le monde à la réalité ce samedi en conférence, le capitaine des Bleus étant persuadé que ses coéquipiers et lui n'ont pas l'intention de revivre une telle désillusion avec deux ans de décalage.

« La plupart des joueurs n’étaient pas présents à l’Euro 2016. Mais pour ceux qui y étaient, c’était difficile à digérer de perdre en finale. On peut marquer l'histoire du football de notre pays. Il faut saisir l’opportunité et en profiter un maximum, ne pas avoir de regrets. Le contexte change dans notre façon de préparer cette finale par rapport à 2016. En 2016, on avait vécu une soirée magique contre l’Allemagne au Vélodrome. Mais on ne s'était pas vus aussi beaux que cela, même s'il y avait eu de l'euphorie. En revanche, c'est sûr qu'il y a eu moins d'euphorie après la Belgique cette fois. A chaque fois qu'un défi s'est présenté, on a su élever le niveau. Demain, ce sera un immense défi parce que c'est une finale, c'est spécial, c’est le match le plus important de notre carrière. Mais il faut également souligner le fait de prendre du plaisir, d'avoir des sourires et de l'énergie positive. Le groupe vit très bien depuis le début », a reconnu Hugo Lloris, qui a reconnu avoir pris connaissance de l'incroyable engouement suscité en France par cette finale du Mondial 2018.