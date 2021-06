EdF : Lloris comparé à Lopes, quel culot

Dans : Equipe de France.

La sortie dangereuse de Lloris aurait pu lui valoir un carton rouge face au Portugal. De quoi provoquer le débat sur les réseaux.

Habituellement loué pour sa régularité et son niveau de performance élevé, Hugo Lloris est passé à travers de son match ce mercredi soir face au Portugal. Une seule erreur, mais de taille, avec sa sortie ratée et dangereuse sur Danilo Pereira, qui aurait pu lu valoir un carton rouge. Le portier de Tottenham a fait preuve d’une grande maladresse, et surtout d’un excès d’engagement qui aurait pu coûter cher au milieu de terrain du PSG. Si sur l’aspect sportif, Lloris n’a pas pu se rattraper en encaissant les deux pénaltys de Cristiano Ronaldo, le gardien tricolore aurait pu suivre la suite du match des tribunes. En effet, simplement averti, Lloris est certainement passé au bord du carton rouge. Sa sortie dangereuse a même inspiré des comparaisons avec un spécialiste du genre en France, le goal de l’OL Anthony Lopes.

« Si c’était Anthony Lopes, tout le monde aurait crié carton rouge. Là, parce que c’est Hugo Lloris, ça doit être jaune », a ainsi fait savoir la journaliste de BeIN Sports Margot Dumont, pour qui c’est la réputation qui permet à Lloris de passer entre les gouttes. Chacun se fera bien évidemment son avis, mais pour le consultant de La Chaine L’Equipe Gilles Favard, ne serait-ce qu’oser cette comparaison est scandaleux.

« Pas d'accord avec les analystes du match d'hier soir revu ce matin. Lloris ne méritait pas un carton rouge !! Les clowns sont de sorties ce matin. Comparaison Lloris/Lopes ...........Il a la ligne droite de Longchamp entre les deux gardiens en faveur de Lloris (je préfere préciser) », a fait savoir sur les réseaux un Gilles Favard qui est parfaitement d’accord avec la décision de l’arbitre de ne pas expulser le portier français.